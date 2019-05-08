Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во главе подмосковной делегации возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру в среду, 8 мая.

Губернатор также возложил цветы к памятнику Маршала Жукова. В церемонии принимали участие ветераны.

«Я прошел всю Великую Отечественную войну, потерял в боях много товарищей. Служил артиллеристом, командовал группой зенитчиц», — рассказал 95-летний Владимир Концевой.

Андрей Воробьев ежегодно принимает участие в церемонии возложения цветов в преддверии 9 Мая.

Ранее в среду сообщалось, что власти Подмосковья обеспечили мобильными телефонами подмосковных ветеранов. В рамках социальной поддержки будут оплачиваться также услуги сотовый связи.

Различные праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в 57 парках культуры и отдыха региона.