Власти Подмосковья рассказали о праздновании Дня Победы

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в 57 парках культуры и отдыха Московской области, проинформировал министр благоустройства Михаил Хайкин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 8 мая.

По его словам, во всех муниципалитетах будут проводиться различные мастер-классы, конкурсы и концерты. Кроме того, в 24 парках пройдет Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», в одиннадцати — киносеансы, в 12 состоится праздничный салют, рассказал он.

Ожидается, что в гуляниях примут участие более 120 тысяч человек, уточнил министр.

В пресс-службе профильного ведомства добавили, что в Люберцах в 9 Мая организуют историческую реконструкцию, также в нескольких городах пройдут мастер-классы по сборке-разборке оружия. Желающие смогут угоститься полевой кухней.

Накануне социологи сообщили, что почти половина жителей России панирует принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.