Воробьев побывал на параде Победы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев присутствовал на военном параде у стен Кремля, сообщает пресс-служба главы Подмосковья.

«Все вместе мы говорим спасибо поколению, которое самоотверженно сражалось за справедливость, свободу и будущее», — объявил он. «Время летит быстро, но память о Великой Отечественной войне никогда не станет для нас просто историей. В эти майские дни мы по-особенному ощущаем нашу сплоченность и нашу важную обязанность рассказать детям и внукам правду о цене Победы, о подвигах их предков», — добавил губернатор.

Перед началом парада губернатор встретил 96-летнего участника Сталинградской битвы Михаила Щербаева с супругой, которых накануне лично пригласил на мероприятие, и проводил семью до Красной площади.

Всего парад Победы посетили 150 ветеранов из Московской области.

Накануне, 8 мая, Воробьев во главе подмосковной делегации возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.

Военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве утром 9 мая.

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