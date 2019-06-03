Власти Подмосковья раскрыли планы по сбору клубники

Активный сбор клубники начнется в Московской области с 10 июня, в этом году аграрии планируют собрать около 1,5 тысячи тонн ягоды, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент Ленты.ру в понедельник, 3 июня.

«На территории Подмосковья порядка 450 гектаров заняты клубникой, валовой сбор по итогам прошлого года составил 1,3 тысячи тонн», — рассказал Разин.

По его словам, ориентировочная цена на клубнику в этом году составит 250-300 рублей за килограмм.

Также министр проинформировал, что посевные работы планируется завершить к середине месяца. На данный момент посевная кампания выполнена на 90 процентов, уточнил он.

«В рамках посевной кампании у нас было задействовано почти 4,3 тысячи тракторов, почти 100 тракторов мы прибавили к прошлому году. Аграрии активно обновляют свой парк техники, докупают необходимые механизмы, конечно, это увеличивает их производственную возможность», — сказал он.