Власти Подмосковья отчитались о старте посевной кампании

Около 40 процентов площадей засеяли к настоящему моменту в Подмосковье, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 16 мая.

«В этом году мы позже вышли в поле из-за погодных условий, это 25–26 апреля, практически 10 дней мы потеряли. На текущий момент темп набран, все хозяйства обеспечены необходимыми материалами, семенами», — сказал Разин.

Он добавил, что темп набрали и сравнялись с показателями сева прошлого года. «У нас еще есть пара недель, думаю, что планы в этом году будут выполнены, плюс 40 тысяч гектаров общей посевной площади на территории нашего региона мы должны добавить», — отметил министр.

Ранее в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с рабочим визитом посетил Зарайск, где проверил ход посевной кампании и пообщался с аграриями. Он отметил, что сельское хозяйство является приоритетным направлением в развитии экономики региона.

В июне прошлого года Андрей Воробьев отметил высокие показатели региона в сельском хозяйстве. Он выразил уверенность в том, что выработка местных сельхозпредприятий со временем будет повышаться.