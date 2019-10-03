Трамп без спроса потрогал колено президента Финляндии

RT на русском / Telegram

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте похлопал его по колену. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «RT на русском».

Американский лидер дотронулся до своего коллеги после слов «Финляндия — самая счастливая страна». На видео заметно, что после неожиданного касания Ниинисте жестом одернул Трампа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru