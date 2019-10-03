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Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

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Двадцать человек в состоянии алкогольного опьянения попытались проникнуть на территорию Хованского кладбища в Москве. Об этом сообщили в государственном бюджетном учреждении «Ритуал», передает ТАСС.

Как сообщили в «Ритуале», пытавшиеся проникнуть на кладбище люди угрожали при этом охранникам, из-за чего на место вызвали полицию. После этого нападавшие принесли извинения и покинули территорию. Задержанных нет, добавили в учреждении.

При этом принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве сообщает, что полиция не подтвердила информацию о конфликте на кладбище. «Наряд на месте, там никого нет», — заявили там.

В 2016 году на Хованском кладбище произошел конфликт с дракой и перестрелкой. По версии Следственного комитета России, столкновение произошло с трудовыми мигрантами из Таджикистана, чтобы силой вытеснить их с территории. В результате три человека погибли на месте происшествия и более 30 получили травмы. Бывшего начальника отделения ритуального обслуживания № 3 столичного ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева за организацию беспорядков приговорили к 11 годам колонии.

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