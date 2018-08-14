Пятерых участников драки на Хованском кладбище освободили из-под стражи

Мосгорсуд освободил из-под стражи пятерых осужденных участников беспорядков на Хованском кладбище Москвы. Об этом во вторник, 14 августа, в пресс-службе суда сообщили РИА Новости.

«Суд постановил: (...) время содержания каждого из осужденных под стражей с мая 2016 года по день вступления приговора в силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. В связи с отбытием наказания суд освободил пятерых осужденных из-под стражи», — сказали в пресс-службе суда.

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В середине декабря 2017 года пять фигурантов дела о беспорядках Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов получили по три года колонии общего режима. Кроме того, суд смягчил обвинение фигурантам, оставив в приговоре только «хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

В ноябре Следственный комитет России (СКР) отчитался о завершении расследования уголовного дела по более тяжким статьям в отношении других участников конфликта. По нему проходят начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 «Ритуал» Юрий Чабуев, бывший полицейский Никита Мошенко, организатор массовых беспорядков Александр Бочарников и еще 13 человек. Они обвиняются в массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий.

По версии СКР, обвиняемые организовали вооруженное столкновение с трудовыми мигрантами из Таджикистана, чтобы силой вытеснить их с территории. Драка и перестрелка на Хованском кладбище произошли 14 мая 2016 года. Три человека погибли на месте происшествия и более тридцати получили травмы.

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