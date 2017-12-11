Пятерых участников драки на Хованском кладбище отправили в колонию

Пятерых участников драки на Хованском кладбище Москвы приговорили к трем годам колонии каждого. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал их виновными в хулиганстве с применением оружия. «Используя лопаты, камни и другие неустановленные предметы, демонстрировали свое превосходство перед находившимися там людьми», — цитирует РИА Новости приговор.

Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов будут отбывать наказание в колонии общего режима. Суд зачел им время, проведенное в следственном изоляторе с мая 2016 года.

Суд переквалифицировал им обвинение на более мягкое, исключив из него статью об умышленном уничтожении или повреждении имущества и два эпизода по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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В ноябре Следственный комитет отчитался о завершении расследования уголовного дела по более тяжким статьям в отношении других участников конфликта. По нему проходят начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 «Ритуал» Юрий Чабуев, бывший полицейский Никита Мошенко, организатор массовых беспорядков Александр Бочарников и еще 13 человек. Они обвиняются в массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий.

По версии СК, обвиняемые организовали вооруженное столкновение с трудовыми мигрантами из Таджикистана, чтобы силой вытеснить их с территории.

Драка и перестрелка на Хованском кладбище произошли 14 мая 2016 года. Три человека погибли на месте происшествия и более тридцати получили травмы.