Главный обвиняемый в беспорядках на Хованском кладбище сел на 11 лет

Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии бывшего начальника отделения ритуального обслуживания № 3 столичного ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева за организацию беспорядков на Хованском кладбище в Москве в мае 2016 года. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает ТАСС.

«Признать Чабуева виновным и назначить ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», —говорится в приговоре Мосгорсуда. Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить Чабуева к 13 годам колонии строгого режима.

Обвиняемыми по делу стали 16 человек. В зависимости от роли каждого им инкриминировались несколько статей УК России: 212 («Организация массовых беспорядков и участие в них»), 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек») и 286 («Превышение должностных полномочий»).

14 августа сообщалось, что Мосгорсуд освободил из-под стражи пятерых осужденных участников беспорядков на столичном кладбище.

По версии Следственного комитета России, обвиняемые организовали вооруженное столкновение с трудовыми мигрантами из Таджикистана, чтобы силой вытеснить их с территории. Драка и перестрелка на кладбище произошли 14 мая 2016 года. Три человека погибли на месте происшествия и более 30 получили травмы.

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