Пропавшего на пять дней в тайге российского мальчика нашли живым

В Туве нашли живым 12-летнего мальчика, который 29 сентября пропал после того, как отправился собирать кедровые орехи в тайгу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве сообщили, что ребенок сидел под лиственницей в пяти километрах от избушки, от которой он ушел в тайгу. О его состоянии не сообщается. В ближайшее время мальчика доставят в больницу для обследования.

О пропаже ребенка, отправившегося с отцом собирать орехи, стало известно 2 октября. Местные жители сперва вели поиски подростка своими силами, позже к ним подключились полиция, Следственный комитет и МЧС. К спасению ребенка также привлекли аэромобильную технику.

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