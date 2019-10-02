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Российский мальчик ушел в тайгу за кедровыми орехами и пропал

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В Туве двенадцатилетний мальчик ушел с отцом собирать кедровые орехи в тайгу и пропал. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел 29 сентября в Тождинском районе, сообщение о пропаже поступило 1 октября. На поиски ребенка отправились 55 человек.

В Следственном комитете России (СКР) «Ленте.ру» сообщили, что 29 сентября мальчик со стоянки пешком пошел в строну села Ий. Около 14:00 местные жители заметили его пропажу и организовали самостоятельные поиски, однако они были безрезультатны. СКР возбудил дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»).

В сентябре в Тюхтетском районе Красноярского края пропала семья из четырех человек, которые на выходных отправились в лес за шишками. Позднее стало известно, что потерявшиеся самостоятельно выбрались из леса и пришли в соседнюю деревню Чистый Ручей.

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