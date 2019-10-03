Выявлены признаки магнитной катастрофы на Земле

Геологи из России и Франции выяснили, что магнитные полюса Земли менялись в прошлом гораздо чаще, чем считалось ранее. Так, около миллиарда лет назад инверсия магнитного поля происходила около 80 раз всего за несколько миллионов лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи изучили намагниченные частицы магнетита и гематита в образцах породы возрастом 500 миллионов лет, взятых у реки Хорбусуонка в северо-восточной Сибири. Направление частиц совпадает с ориентацией магнитного поля планеты в момент формирования минерала. В предыдущих исследованиях было показано, что в друмский ярус (кембрийский период) каждый миллион лет происходило до полдюжины инверсий. Однако новый анализ 437 образцов увеличил это число до 26.

В результате за три миллиона лет произошло максимум 78 смен магнитных полюсов Земли. Даже при консервативных оценках число сдвигов все равно остается довольно высоко — 15. Однако в позднем кембрии частота резко упала до 1,5 инверсии. Такое изменение может объясняться изменениями в потоке тепла между ядром и мантией.

Известно, что в эдиакарском периоде (550 миллионов лет назад) магнитное поле изменяло ориентацию 24 раза каждый миллион лет. Такие быстрые сдвиги могли стать причиной экологической катастрофы, называемой котлинским кризисом, когда с лица Земли исчезло целое царство живых организмов — вендобионты. Считается, что будущая инверсия магнитного поля приведет к увеличению потока космической радиации, что представляет угрозу для техники и живых существ.

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