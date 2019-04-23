Раскрыта причина загадочных геомагнитных аномалий

Ученые из Института физики Земли в Париже объяснили существование аномальных и быстрых изменений в магнитном поле, известных как геомагнитные рывки, или джерки (geomagnetic jerks). Механизмы, лежащие в основе этого явления, долгое время оставались загадкой. Об этом сообщает издание Phys.org.

Исследователи разработали точную компьютерную симуляцию земного ядра. Модель показала, что причиной джерков являются гидромагнитные волны, излучаемые внутренним ядром Земли. По мере приближения к поверхности ядра волны фокусируются и усиливаются, вызывая возмущения, сопоставимые с наблюдаемыми джерками.

Геомагнитными джерками называют изменения первой производной компонентов магнитного поля по времени. В период между рывками (примерно 10 лет) каждый компонент полиномиально изменяется, однако иногда, в течение нескольких месяцев или лет, происходит резкая перемена в скорости изменения (вторая производная). Сила джерков варьируется в различных местах Земли.

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