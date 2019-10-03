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Дело покровителей Шакро Молодого решили возобновить

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Захарий Калашов (Шакро Молодой)

Управление Следственного комитета (СК) по Москве планирует возбудить уголовное дело в отношении бывших силовиков, которые, возможно, помогали вору в законе Захарию Калашову, известному как Шакро Молодой, захватывать крупнейшие московские казино. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники.

По данным издания, среди фигурантов дела значатся бывший генерал полиции Александр Орлов, а также экс-сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Дмитрий Забеднов, которого считают наставником осужденного за коррупцию полковника Дмитрия Захарченко. Дело в отношении бывших силовиков хотели возбудить еще в 2015 году, однако материалы расследования загадочно исчезли. Следствие долгое время скрывало этот факт, но летом 2019 года МВД официально признало факт утери документов.

Позже расследование решили возобновить, но в суд поступило лишь 4 из 14 томов дела. По этой причине в сентябре следственный отдел СК по Таганскому району Москвы вынес постановление об отказе в возбуждении дела по статьям УК РФ 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 286 («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, в 2000 году Калашов и его сообщники захватили столичные казино «Кристалл» и «Голден Пэлас», принадлежавшие фирме «Оптикал». Для этого, в частности, преступники похитили одного из акционеров компании Алекса Крейна и требовали выкуп у его родственников. Получив деньги, они расправились с заложником. В это время Орлов и Забеднов занимали высокие посты в МВД и, предположительно, содействовали сокрытию преступлений.

30 сентября сообщалось, что противостояние между вором в законе Бадри Когуашвили, известным в криминальных кругах как Бадри Кутаисский, и главным криминальным авторитетом Азербайджана Надиром Салифовым (Гули) перешла в решающую стадию и может завершиться гибелью одного из них. По данным «Росбалта», Когуашвили находится в проигрышном положении, поскольку у Салифова больше сил, денег, боевиков и поддержки в мафиозных кругах.

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