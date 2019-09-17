Криминального авторитета Ику Ростовского отправили в СИЗО

Тверской районный суд Москвы арестовал криминального авторитета Ираклия Джабуа. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили агентству «Москва» в суде.

Джабуа инкриминируется статья 210.1 («Занятие высшего положения в криминальной иерархии») УК РФ.

О возбуждении в отношении Джабуа, известного в криминальных кругах как Ика Ростовский, уголовного дела сообщалось 2 сентября. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России и Московского уголовного розыска.

Ранее Джабуа неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабежи, а в последнее время находился в московском Центре временного содержания иностранных граждан.

Как уточняет «Прайм Крайм», Ираклий Джабуа родился 13 сентября 1985 года в Зугдиди. Короновали его летом 2014 года, однако вскоре группа криминальных авторитетов лишила его воровских полномочий, когда тот оказался в СИЗО-5 в Кашире. Под заявлением о лишении его статуса подписался, в том числе Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, лидер российского воровского мира.

Закон, установивший уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, вступил в силу 12 апреля 2019 года. Он предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Для лидеров организованных преступных группировок исключается возможность условного срока и наказаний ниже низшего предела.

Ранее уголовные дела по этой статье были возбуждены также в отношении ингушского криминального авторитета Ахмеда Евлоева (Сутулый) и внучатого племянника Шакро Молодого Шалвы Озманова (Куся).

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