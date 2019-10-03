Туристы поплавали с акулой и попали на видео

youtube David Conway

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как два человека купаются в опасной близости от белой акулы. Как пишет газета Express, серферам удалось выбраться целыми и невредимыми.

Изначально ролик был размещен на портале World Star Hip-Hop, и там не уточнялось, где произошел инцидент. Однако позже скрин видео опубликовали на Facebook, уточнив, что встреча серферов с хищником произошла у побережья штата Массачусетс, США.

Туристы, отдыхавшие на пляже, увидели акулий плавник и предупредили пловцов о подстерегавшей их опасности. Мужчине и женщине удалось выбраться из воды на берег прежде, чем хищник атаковал их.

Ранее сообщалось об инциденте, произошедшем ночью на катере, который путешествовал по Галапагосским островам. Пассажирам туристической лодки пришлось спрыгнуть в воду, кишащую акулами, после того, как их судно загорелось.

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