Пассажиры выпрыгнули из горящей лодки в кишащую акулами воду и попали на видео

Видео: ABC7 / YouTube

Пассажирам туристической лодки пришлось спрыгнуть в воду, кишащую акулами, после того, как их судно загорелось. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел ночью на катере, который путешествовал по Галапагосским островам. На видео, снятом одной из туристок Лизой Бартли, видно, как путешественники прыгают в воду в спасательных жилетах с дымящейся лодки.

«Я не понимала, что мне делать, прыгать в воду с акулами или оставаться на горящем судне», — вспоминает девушка.

В итоге всем 16 пассажирам и 11 членам экипажа пришлось прыгнуть в океан. Однако, как только они оказались в воде, выяснилось, что спасательные шлюпки уплыли и вернутся за ними позже. Тогда туристам пришлось час плавать в темноте.

Позже путешественников спасли и доставили на берег. По словам очевидцев, пожар произошел в машинном отделении судна, однако причина возгорания пока неизвестна.

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