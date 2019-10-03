Россия решила взять пример с Европы и заставить Google делиться

В России может поменяться подход к налогообложению международных цифровых компаний, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Минфин хочет обязать их делиться прибылью от операций с российскими клиентами.

Ведомство внесло свои предложения в «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на ближайшие три года, которые внесены в Госдуму. В документе предлагается обязать транснациональные корпорации, продающие цифровые продукты российским пользователям (социальные сети, мессенджеры, поисковики, маркетплейсы), платить налог на прибыль от этих операций в российский бюджет.

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Сейчас по общему правилу, такие компании, среди которых Microsoft, Google, Facebook, платят налог на прибыль по месту регистрации. Из-за этого они размещают свои штаб-квартиры в странах со льготным режимом налогообложения, в Европе это чаще всего Ирландия. В России налог на прибыль платят только те компании, которые зарегистрировали здесь свои дочерние подразделения, а в случае с производителями цифрового контента делать это необязательно, поскольку продавать и доставлять пользователям его можно из любой точки мира.

Также с 2017 года в России действует так называемый налог на Google — НДС, который иностранные компании платят с цифровых продуктов, продаваемых в России.

В последние годы сразу несколько стран озаботились вопросом налогообложения прибыли транснациональных цифровых корпораций. Еврокомиссия предлагала ввести общеевропейский налог. С 2019 года 3-процентный налог действует во Франции. При этом эксперты отмечают, что определить юрисдикцию, на которую приходится та или иная часть общей прибыли компании, зачастую бывает сложно.

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