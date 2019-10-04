Актер и режиссер Александр Хван экстренно госпитализирован

Российский актер, режиссер и сценарист Александр Хван попал в одну из больниц в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в пятницу, 4 октября.

Отмечается, что у Хвана возникли проблемы с дыханием. Состояние кинематографиста ухудшилось утром в пятницу. Медики диагностировали у него «обострение хронического бронхита» и оказывают необходимую помощь.

61-летний Александр Хван снял такие фильмы, как «Кармен», «Умирать легко», «Дюба-дюба», а также сериалы «Марьина роща», «Сильнее судьбы» и «Взгляд из вечности». Помимо этого он сыграл эпизодические роли в лентах «Питер FM», «Научная секция пилотов» и «Мания Жизели».

27 сентября стало известно о госпитализации российского актера театра и кино Виктора Балабанова. Артиста доставили в больницу из-за проблем с сердцем.

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