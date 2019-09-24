Сергей Гармаш разбил голову в состоянии алкогольного опьянения

Российский актер Сергей Гармаш госпитализирован в Новочеркасске. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что артист разбил голову в аэропорту Платов Ростова-на-Дону, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности инцидента пока не раскрываются.

В июне 2017 года Гармаш попал в аварию в Пскове. Артист на своем автомобиле врезался в стоящую машину. В результате происшествия никто не пострадал, материальный ущерб был возмещен владельцу.

Народный артист России Сергей Гармаш снялся в таких фильмах, как «Беспредел», «Дом», «Обитаемый остров», «Стиляги», «72 метра» и «Армавир». Он служит в московском театре «Современник».

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