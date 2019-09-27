Звезду «Глухаря» экстренно госпитализировали

Российского актера театра и кино Виктора Балабанова экстренно госпитализировали. Об этом сообщает «Пятый канал» в пятницу, 27 сентября.

Отмечается, что артиста доставили в больницу из-за проблем с сердцем. Врачи диагностировали у него желудочковую тахикардию. Других подробностей о состоянии 66-летнего Балабанова не приводится.

Виктор Балабанов снимался в таких сериалах, как «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня», «Кремлевские курсанты», «Глухарь. Продолжение», «У каждого своя война», «Шахта», «Доктор Тырса», «Склифосовский», «Рыжая», «Я лечу» и «С чего начинается Родина». Кроме того, он известен по фильмам «Реальный папа», «Свадьба по обмену», «Ближний круг» и «Егорушка».

24 сентября появилась информация о госпитализации актера Сергея Гармаша. Сообщалось, что он попал в больницу после того, как разбил голову в аэропорту Платов Ростова-на-Дону, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позднее его жена опровергла эти новости и заявила, что Гармаш находится на даче.

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