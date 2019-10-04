Российский «Резонанс» накрыл Египет и Израиль

Египетская радиолокационная станция (РЛС) «Резонанс-НЭ» российского производства покрывает территории Египта, Израиля и Сирии, заметил в Twitter пользователь kad_ghani, опубликовавший спутниковый снимок системы.
В комментариях к твиту отмечается, что РЛС находится в активном состоянии.
В октябре источник ТАСС сообщил, что в 2020 году Россия начнет поставки «Резонанс-НЭ» на Ближний Восток.
Стационарный трехкоординатный радиолокационный комплекс метрового диапазона волн «Резонанс-Н» предназначен для обнаружения высотных баллистических, крылатых и гиперзвуковых целей в радиусе от 10 до 1100 километров, в зависимости от объекта. Экспортной версией системы («Резонанс-НЭ») располагают, в частности, Иран и Алжир.
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