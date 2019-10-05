Стало известно о новых фактах давления Вашингтона на Зеленского

Министр энергетики США Рик Перри призывал президента Украины Владимира Зеленского включить граждан США в руководство государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз». Об этом пишет американское издание Politico.

По его информации, министр рекомендовал сделать это для борьбы с коррупцией в компании и даже называл конкретные имена. При этом среди тех, кто находился на рассмотрении для этой роли, были два руководителя в энергетической отрасли из родного для Перри штата Техас.

Когда именно Перри высказывал Зеленскому свои пожелания, Politico не уточняет. Но газета замечает, что Перри присутствовал на инаугурации Зеленского в Киеве вместо вице-президента Майка Пенса и посещал Киев в июле текущего года.

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Собеседники издания не знают, призывал ли Перри возобновить расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, однако, по их данным, он играл активную роль в составлении рекомендаций Вашингтона касательно кадровых решений в новом украинском правительстве.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента лидера США. В Конгрессе заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Сенаторы сочли это попыткой обрушить рейтинг Джо Байдена, который претендует на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

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