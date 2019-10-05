Медведев рассказал о попавшем между молотом и наковальней Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в очень непростом положении, пообещав американскому лидеру Дональду Трампу расследовать дело сына его главного оппонента на грядущих президентских выборах Джо Байдена. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергею Брилеву, передает РИА Новости.

«Он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии», — отметил Медведев, заявив, что сейчас украинскому лидеру точно не позавидуешь.

По словам премьера, если Зеленский продолжит расследование, демократы могут обвинить его во вмешательстве в американские выборы, «как любят делать американцы». Если же президент Украины заблокирует это расследование, на него может обидеться администрация Трампа, которой он «обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов», считает Медведев.

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В сентябре Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа. Однако позже стало известно, что Генпрокуратура Украины занялась пересмотром дел, связанных с газовой компанией Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Сенаторы сочли это попыткой обрушить рейтинг Джо Байдена, который претендует на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

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