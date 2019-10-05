Представитель Зеленского заявила о подготовленных для нее наморднике и ошейнике

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что на нее обрушилась волна травли после инцидента с журналистом, которого она толкнула. Ее слова приводит УНИАН.

«Началась какая-то манипуляция, там кто-то начал уже какие-то вещи, абсолютно абсурдные, что я кого-то там домогалась. Я извиняюсь, но когда мы говорим о вопросах свободы слова, мы должны понимать, где заканчивается дискуссия, а где начинается просто травля», — сказала она.

Мендель добавила, что в Офис президента после этого для нее принесли ошейник и намордник.

«Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харассмента. И в данном случае нужно налаживать взрослый диалог между людьми и определиться, где вообще все те обиженные взялись. Потому что настолько много лжи, манипуляций и всего», — подытожила она.

Ранее Организация украинских журналистов потребовала уволить Мендель. Поводом для требования стало опубликованное 27 сентября видео, на котором видно, как Мендель несколько раз оттолкнула украинского журналиста проекта «Схемы» Сергея Андрушко, когда он пытался задать вопрос Зеленскому, а также руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

В ответ на критику со стороны журналистов Мендель на своей странице в Facebook пояснила, что обеспечивала безопасность главы государства. Она назвала Андрушко «не самым галантным джентльменом», заверив, что не толкала его, а «останавливала».

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