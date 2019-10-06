«Билайн» создал оперативный штаб после утечки данных клиентов

Оператор связи «Вымпелком» («Билайн») прокомментировал ситуацию с распространением в интернете базы данных абонентов от 2017 года, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Вымпелкоме» пояснили, что значительная часть распространенной информации на данный момент устарела. Кроме того, база клиентов на конец второго квартала 2019 года составляет не восемь миллионов, а 2,5 миллиона абонентов, отметили там.

Компания также создала оперативный штаб для расследования ситуации. «Мы обратились во все файлообменные ресурсы, на которых была размещена информация о клиентах. Многие из них сразу же согласились удалить ее», — заявили в пресс-службе.

Ранее «Коммерсант» сообщил об утечке данных нескольких миллионов клиентов «Билайна». По информации издания, база содержала 8,7 миллионов записей со сведениями о клиентах, подключивших домашний интернет.

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