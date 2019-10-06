В Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв

Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов.

Так, на первом месте газета разместила термин из 32 букв — «рентгеноэлектрокардиографический». На второй строчке оказалось слово «частнопредпринимательский», на третьей — «субстанционализирующимися».

Кроме того, издание выделило слова «человеконенавистничество», «переосвидетельствоваться», «сельскохозяйственно-машиностроительный», «высокопревосходительство» и «достопримечательность».

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В мае стало известно, что траты России на распространение и продвижение русского языка в мире удвоятся. Согласно документам, с 2019-го по 2025 год, на эти цели Россия потратит 7,4 миллиарда рублей. В рамках программы планируется увеличить число говорящих на русском языке, создать центры по продвижению русского языка в других странах, а также вовлечь больше иностранцев в мероприятия.

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