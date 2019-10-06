В Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв

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Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов.

Так, на первом месте газета разместила термин из 32 букв — «рентгеноэлектрокардиографический». На второй строчке оказалось слово «частнопредпринимательский», на третьей — «субстанционализирующимися».

Кроме того, издание выделило слова «человеконенавистничество», «переосвидетельствоваться», «сельскохозяйственно-машиностроительный», «высокопревосходительство» и «достопримечательность».

В мае стало известно, что траты России на распространение и продвижение русского языка в мире удвоятся. Согласно документам, с 2019-го по 2025 год, на эти цели Россия потратит 7,4 миллиарда рублей. В рамках программы планируется увеличить число говорящих на русском языке, создать центры по продвижению русского языка в других странах, а также вовлечь больше иностранцев в мероприятия.

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