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США опровергли заявление КНДР о провале переговоров

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Заявление со стороны КНДР о провале переговоров в Стокгольме не соответствует действительности, заявила представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«США и КНДР не преодолеют наследие 70 лет войны и враждебности на Корейском полуострове за одну субботу. Это тяжелые вопросы, они требуют сильной приверженности об обеих стран. У США эта приверженность есть», — заявила Ортагус. Она добавила, что американская сторона «привнесла креативные идеи» в ходе переговоров.

По словам Ортагус, стороны сделали акцент на «важности более интенсивного взаимодействия для решения многих проблем, волнующих обе стороны».

Ранее 5 октября посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль сообщил, что рабочие переговоры США и КНДР завершились в Швеции безрезультатно. «Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров», — пояснил он, добавив, что ответственность за продолжение переговоров в дальнейшем лежит на Вашингтоне.

В ходе встречи планировалось, в частности, добиться прогресса в реализации соглашения о новых двусторонних отношениях, которое предусматривало построение стабильного мира и работу в направлении «полной денуклеаризации» Корейского полуострова. Комплекс мер был принят государствами в июне прошлого года на саммите в Сингапуре.

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