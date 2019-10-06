Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался после продолжительной болезни. Об этом заявил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, передает «Интерфакс».

«Этот печальный факт произошел сегодня. Во вторник состоится прощание», — рассказал Тимченко.

Сенатору был 61 год. В Совете Федерации Бушмин работал с 2001 года: сначала представителем от Нижегородской, а затем от Ростовской области. С 1998 по 2001 годы занимал пост заместителя министра финансов, до этого был заместителем руководителя Государственной налоговой службы . В 1993 году был избран депутатом Госдумы I созыва, входил в комитет по бюджету, налогам и банкам.

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