Китай передумал сдаваться США

Намерение властей Китая сузить повестку предстоящих переговоров с США заставило экспертов предполагать, что стороны не сумеют договориться. Из-за этого биржи начали снижаться, пишет Business Insider.

Пекин хочет исключить из обсуждения реформирование китайской промышленной политики, а также системы правительственных субсидий предприятиям.

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Как утверждает источник Bloomberg, об этом вице-премьер КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию, рассказал чиновникам. Переговоры начнутся в четверг, 10 октября, и продлятся два дня. Два указанных вопроса для Вашингтона остаются в числе приоритетных, поэтому эксперты сомневаются, что компромисс возможен.

Как отметил старший стратег Rabobank по Азиатско-Тихоокеанскому региону Майкл Эври, Пекин делает ошибку, потому что президент США Дональд Трамп всегда раздувает конфликт, когда чувствует, что находится под давлением. «Если Китай думает, что Трамп уступил из-за опасений возможного импичмента, то его ожидает очень неприятный сюрприз», — подчеркнул он.

Последний раунд переговоров США и Китая прошел в конце июля в Шанхае. Стороны не смогли сблизить позиции, что завершилось введением очередных пошлин с 1 сентября. При этом Вашингтон существенно увеличил как вводимые пошлины, так и действующие после того, как Пекин решил ответить на первый удар своими мерами.

Ранее источники сообщали, что США рассматривают новый способ давления на Китай, который заключается в ограничении потока американских инвестиций. Способ реализации плана пока не выбран.

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