Россия замахнулась на мировой рынок угля

Россия к 2035 году намерена занять четверть мирового рынка угля. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на проект Энергетической стратегии России до 2035 года.

Согласно планам российских властей, к 2024 году добыча угля вырастет на 9,3-20,7 процента (до 480-530 миллионов тонн) по сравнению с уровнем 2018 года. К 2035-му добыча увеличится еще на 11 процентов, до 25 процентов.

Россия планирует ориентироваться в поставках на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Однако в связи с выходом на первый план экологических вопросов в странах Организации экономического сотрудничества и развития, а также решением крупнейших импортеров угля — Китая и Индии — сокращать долю ресурса в энергетическом балансе, будущее угля остается неопределенным, говорится в стратегии.

Материалы по теме Кризис тепла Жители Черногорска каждый год замерзают в своих квартирах

Эксперты отмечают, что в ближайшие годы уголь, несмотря на падение популярности, продолжит играть важную роль в Азии. Однако спрос будет расти низкими темпами, и для увеличения экспорта России придется вытеснять конкурентов, считает аналитик «ВТБ капитала» Дмитрий Глушаков.

Он пояснил, что это возможно только при низких затратах на производство. Однако в России они сочетаются с высокой стоимостью железнодорожных перевозок. В результате на момент поставки покупателю стоимость российского угля получается почти такой же, как у основных конкурентов (Австралии, Индонезии и Южной Африки).

Летом 2019 года цены на российский уголь в Европе упали до самых низких значений за последние три года, опустившись ниже себестоимости с учетом доставки. Причинами стали теплая зима в Европе и, как следствие, избыток угля на складах, а также тренд на замещение угля более экологичным топливом, в частности, сжиженным природным газом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!