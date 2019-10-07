Российский доктор наук заблудился в лесу и погиб

В Калужской области нашли мертвым 74-летнего ученого Владимира Буравцева, который ушел в лес 3 октября и пропал без вести. Об этом накануне, 6 октября, сообщили волонтеры на форуме сайта «Лиза Алерт».

Буравцев ушел в лес около 11 утра и заблудился. Как пишет «Комсомольская правда-Калуга», у него было слабое сердце. Издание сообщило, что Буравцев — доктор физико-математических наук, научный сотрудник Института химической физики имени Семенова РАН.

В МВД РИА Новости рассказали, что видимых следов насильственной смерти на теле ученого не нашли. Точная причина гибели устанавливается. Собеседник агентства отметил, что мужчина ушел за грибами. В институте Семенова подтвердили, что Буравцев является их сотрудником. Он находился в отпуске до 12 октября.

Ранее, 3 октября, сообщалось, что в Туве нашли живым 12-летнего мальчика, который 29 сентября пропал, отправившись в тайгу собирать кедровые орехи. Местные жители сперва вели поиски подростка своими силами, позже к ним подключились полиция, Следственный комитет и МЧС. К спасению ребенка также привлекли аэромобильную технику.

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