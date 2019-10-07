В России создали новый способ борьбы с запрещенным контентом

В Центре компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» разработали программное обеспечение (ПО) на основе нейросетей для выявления нежелательного контента. Данное ПО может применяться как фильтр для видеохостингов, сообщил ТАСС руководитель центра Евгений Пен.

«Это могут быть определенные действия, жесты, предметы в руках. Обученная система эффективно распознает такие изображения с первого раза, не требуя повтора записи», — отметил он.

Технологию также можно применять в целях контроля за соблюдением правопорядка в общественных местах. «К примеру, есть специалисты, чья работа связана с обслуживанием оборудования. Если на их одежду прикрепить миниатюрную камеру, то наша система определит по изображению, выполнены ли инструкции. Если нет, то руководитель автоматически получит соответствующее уведомление», — добавил Пен.

Центры компетенций НТИ создаются в России в рамках нацпроекта «Наука». Согласно проекту, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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