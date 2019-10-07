Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова. Об этом сообщил капитан команды и ее супруг Сергей Жариков на странице во «ВКонтакте».

«К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в 6 утра она скончалась в клинике в Москве», — написал он.

У Жариковой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание. Ей поставили диагноз саркома желудка четвертой степени. Как тогда сообщал ее супруг, болезнь очень поздно дала о себе знать.

«Сборная Снежногорска» — чемпионы Мурманской лиги, полуфиналисты Уральской лиги. Команда вышла в полуфинал Высшей лиги КВН сезона 2019 года. В этом году они впервые начали играть в телевизионных лигах.

В июле 2018 года скончался бывший участник сборной команды Актобе КВН Данияр Алимбаев. Его смертельно ранили в ночь на 21 июля около одного из местных баров во время потасовки.