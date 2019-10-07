Туристка ухитрилась проникнуть в самолет без паспорта и билета

Туристка смогла попасть в пассажирский самолет американской авиакомпании Delta без посадочного талона и удостоверения личности. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Орландо в Атланту. По словам одного из пассажиров, который предпочел остаться анонимным, когда он зашел в самолет, на его месте уже сидела другая женщина.

Он показал ей посадочный талон, на котором было указано, что он сидит именно в этом кресле, однако туристка отказалась его уступить. Тогда мужчина позвал стюардессу, и та потребовала предоставить удостоверение личности, на что пассажирка показала фотографию себя на телефоне.

Когда бортпроводница сказала, что этого недостаточно, и попросила показать посадочный талон, нарушительница заявила, что уже выбросила его.

В итоге члены экипажа выгнали пассажирку из самолета, заявив, что она нарушает федеральный закон. После этого сотрудники безопасности осмотрели самолет и обыскали сумки всех путешественников, прежде чем лайнер вылетел в Атланту.

По словам представителей Администрации транспортной безопасности (TSA), женщина не была зарегистрирована ни на один из рейсов. До сих пор неизвестно, как ей удалось попасть в самолет.

В сентябре молодой пассажир притворился стариком-инвалидом в аэропорту, чтобы улететь в Нью-Йорк. 32-летний житель Индии Джайеш Патель украл чужой паспорт и прибыл в международный аэропорт имени Индиры Ганди в Нью-Дели, замаскировавшись под 81-летнего пенсионера, в тюрбане и инвалидной коляске.

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