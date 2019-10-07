Россиянка попыталась зарезать своих детей из-за ухода мужа

В Набережных Челнах (Татарстан) возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в покушении на своих сыновей. Один из детей скончался. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, 6 октября 32-летняя женщина поругалась с мужем на почве ревности, после чего тот ушел из дома. Разозлившись, она нанесла ножом множественные ранения грудной клетки своим сыновьям 2013 и 2017 года рождения, а затем ранила и себя. Младший ребенок погиб на месте, его старший брат и мать были госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего,

9 сентября сообщалось, что в отношении жительницы Камчатки, подозреваемой в утоплении в бухте Крашенинникова своих детей возраста 1,5 месяцев и 5 лет, возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, она могла совершить преступление из-за ссоры с мужем.

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