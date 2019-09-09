Россиянка привязала к себе двоих детей и утопила

Жительницу Камчатки заподозрили в утоплении двоих детей в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск. Об этом сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета.
По версии следствия, 9 сентября 27-летняя женщина, находясь на берегу бухты, утопила двоих детей в возрасте 1,5 месяца и 5 лет. Как рассказали очевидцы, женщина привязала детей к себе, передают «Аргументы и Факты». Полицейские вытащили мать и детей, однако младшая была мертва, а старший ребенок умер в больнице. Женщину удалось спасти.
СК возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух малолетних лиц»). Решается вопрос о задержании подозреваемой.
В августе в одном из микрорайонов Красноярска 44-летний местный житель выбросил из окна общежития четырехмесячную дочь. Соседи рассказали, что мужчина был пьян, а также употреблял наркотики вместе с женой. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство»).