Туалеты на российских вокзалах сделают бесплатными

Уборные на территориях российских вокзалов станут бесплатными с 1 января 2020 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов.

Отмечается, что нововведение коснется тех вокзалов, с которых отправляются поезда дальнего следования. Кроме того, туалеты сделают бесплатными на всех вокзалах Москвы.

В мае 2018 года генеральный директор федеральной пассажирской компании Петр Иванов рассказал, что РЖД планируют убрать все туалеты гравитационного типа из поездов к 2025 году. По словам Иванова, к этому времени компания хочет закупить пять тысяч новых вагонов, оснащенных биотуалетами, кондиционерами, USB-порталами и розетками.

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