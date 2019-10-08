Россияне дали оценку отдыху в Крыму

Большинство россиян остались удовлетворены отдыхом в Крыму и готовы рекомендовать его родным. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Biletix, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Опрос, проведенный специалистами сервиса показал, что 81 процент процент российских туристов будет советовать поездки на полуостров друзьям и знакомым. Кроме того, 76 процентов опрошенных признались, что хотят вернуться в Крым в следующем году.

Чаще всего туристы, посетившие Крым, отмечают красоту природы (29 процентов проголосовали за этот вариант), благоприятный климат (24 процента), гостеприимство местных жителей (9 процентов), транспортную доступность (8 процентов) и качество продуктов питания (6 процентов).

При этом больше всего претензий у туристов вызвали низкое соотношение цены и качества туристических услуг (26 процентов), слишком большой поток туристов (13 процентов) и низкое качество туристической инфраструктуры (11 процентов).

Тем не менее, эксперты Biletix отметили, что показатель удовлетворенности россиян отдыхом в Крыму постоянно растет.

Ранее в октябре сообщалось, что поток иностранных туристов, не считая граждан Украины, в Крым в 2019 году вырос на пять процентов. Всего в этом году в регионе побывали туристы из 159 стран мира, в то время как в 2018 году — из 144 стран. Однако наибольшим спросом Крым по-прежнему пользуется у украинцев.

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