Раскрыта тайна древнего артефакта с демоническим проклятием

Историки расшифровали надпись на свинцовой табличке возрастом 1500 лет, которая была обнаружена в руинах древнего израильского театра. Оказалось, что она является проклятием, которое призывает богов и демонов нанести вред танцовщице по имени Манна. Автором текста могла быть конкурентка девушки, которая также участвовала в конкурсе танцев, сообщает издание Live Science.

Табличка датируется шестым веком, когда построенный Иродом Великим город Кесария Палестинская, где находился театр, контролировала Византия. Исследователи считают, что автор проклятия и танцовщица Манна принадлежали к враждующим фракциям, конкуренция между которыми могла выливаться в массовые беспорядки. Хотя в то время официальной религией было христианство, в тексте упоминаются языческие боги, в том числе египетский бог Тот.

Проклятие состоит из 110 строк. В нем автор просит демонов из различных стихий связать Манне ноги, чтобы помешать ее танцу, ослепить танцовщицу и лишить ее равновесия.

Артефакт был найден в 1949-1954 годах, однако надпись в тот момент было трудно разобрать. Для расшифровки ученые воспользовались методом RTI (англ. Reflectance Transformation Imaging), который заключается в создании изображений артефакта, освещенного с разных углов.

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