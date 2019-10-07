Обнаружен древний затерянный мегаполис

Управление древностей Израиля заявило, что археологи обнаружили руины большого древнего города, возраст которого составляет более пяти тысяч лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Город был обнаружен при подготовке к строительству автомагистрали близ поселения Хариш, находящегося в 50 километрах к северу от Тель-Авива. Он занимал площадь 65 гектаров, и в нем проживало шесть тысяч человек. Была раскопана сеть улиц, переулки и площади, а также дренажные и складские сооружения.

Исследователи обнаружили храм и обгоревшие кости животных, которых, вероятно, приносили в жертву. Среди артефактов — голова статуэтки, осколки керамики, кремниевые инструменты и каменные сосуды. По словам археологов, находки являются уникальным свидетельством организованного общества и социальной иерархии. Ранее считалось, что в это время люди, занимающиеся сельским хозяйством, только начинают создавать городские районы.

Также сообщается, что под руинами зданий были найдены признаки существования еще более древнего поселения, возраст которого достигает семи тысяч лет.

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