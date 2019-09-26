Раскрыта тайна потерянного города инков

Ученые Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии раскрыли тайну строительства города инков Мачу-Пикчу, расположенного на высоте более двух километров над уровнем моря. Выяснилось, что строители выбрали это место, поскольку оно было источником материала для строительства. Результаты научной работы представлены на конференции Геологического общества Америки.

Археологи проанализировали спутниковые снимки и результаты полевых исследований, после чего построили карту геологических разломов под Мачу-Пикчу, некоторые из которых достигают 175 километров в длину. Они протягиваются с северо-востока на юго-запад и с северо-запада на юго-восток и пересекаются под городом инков. Другие города — Ольянтайтамбо, Писак и Куско — построены на аналогичных «перекрестах».

Трещины играют роль естественных стоков, которые помогают избежать катастрофического наводнения во время сильных ливней. Разломы также снабжали инков камнями для храмов и других зданий, позволяя людям тратить меньше энергии на строительство. Кроме того, основные сектора, здания и лестницы были построены в соответствии с направлениями геологических разрывов. Согласно этому анализу, планировка Мачу-Пикчу совпадает с картой разломов и трещин.

Мачу-Пикчу, также известный как потерянный город инков, расположен на территории современного Перу. Он находится на вершине горного хребта, на высоте 2450 метров над уровнем моря. Считается, что он был построен в XV веке.

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