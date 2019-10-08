Человечеству предрекли новую катастрофу

Международная группа экспертов пришли к выводу, что в ближайшем будущем человечество может столкнуться с острой нехваткой фосфора, необходимого для производства сельскохозяйственных продуктов. Причиной дефицита, который может привести к голоду, станет нерациональное использование минеральных удобрений, которые вымываются в океаны. Об этом сообщает Science Alert.

Как пишет издание, за последние 50 лет количество используемых фосфорных удобрений возросло в 50 раз, а к 2050 году ожидается, что спрос на них удвоится. Если ничего не будет сделано для сохранения элемента, его запасы в скором времени могут истощиться. Некоторые теоретические модели предсказывают, что при нынешних уровнях потребления доступный фосфор может исчезнуть через 80 лет, что станет причиной неурожаев. Согласно более консервативным оценкам, это произойдет через 400 лет, а самые пессимистичные прогнозы указывают на 40-летний срок.

По мнению ученых, ключевым условием избежания кризиса станет сокращение применение фосфора, а также разработка способов повторного его использования. Создание замкнутой системы рециркуляции позволит применять фосфаты до 46 раз в качестве удобрений, топлива или продуктов питания. В настоящее время не существует известного решения проблемы, которая также затрагивает экосистемы водоемов, загрязненных удобрениями.

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