Раскрыта неизвестная правда о древней развитой цивилизации

Ученые Университета Техаса в Остине (США) выяснили, что майя оказывали на окружающую среду более сильное влияние, чем считалось ранее. Они создавали обширные комплексы водно-болотных угодий, увеличивая таким образом содержание углекислого газа в атмосфере. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи провели съемку местности с помощью лидаров — приборов, которые позволяют получить информацию об удаленных объектах с помощью источников света, в том числе лазеров. Всего было охвачено 250 квадратных километров. Изображения позволили создать карту поверхности под густой растительностью. Ученые выявили обширные древние поля, а также системы каналов.

Считается, что майя столкнулись с неблагоприятными условиями окружающей среды: повышением уровня моря в доклассический и классический периоды (3000-1000 лет назад) и с засухой в классический и постклассические периоды (1200-900 лет назад). Чтобы адаптироваться, коренным американцам пришлось превратить леса в водно-болотные угодья.

Перемещение больших потоков населения и растущий спрос на продовольствие заставили майя расширить сеть каналов. Ученые нашли следы древних возделываемых культур, например, кукурузы, а также ракушки и кости животных.

Создание сети каналов привело к выбросам большого количества углекислого газа и метана.

Известно, что в IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения, оттоке жителей из городов и разрушении систем водоснабжения. Ученые предложили несколько гипотез, объясняющих исчезновение цивилизации нехваткой плодородных почв и питьевой воды, эпидемией или завоеванием другими народами Центральной Америки.

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