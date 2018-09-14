Найден принадлежащий майя редкий артефакт

Археологи обнаружили редкий каменный алтарь в ходе раскопок на севере Гватемалы, который принадлежал древним майя. На артефакт нанесен текст, в котором рассказывается о политике правителей Канульского царства в середине VI века. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Алтарь был найден среди джунглей, в руинах храма древнего города цивилизации майя Ла-Корона, обнаруженного в 1996 году. Размер плиты, изготовленной из известняка, составляет 1,46 на 1,2 метра, вес — более тонны. Образец майянского иероглифического письма датирован 12 мая 544 года. В тексте рассказывается о ранее неизвестном правителе Канульского царства по имени Чак-Тук-Ичак (Chak Took Ich'aak), чья резиденция находилась в Ла-Корона.

По словам ученых, находка свидетельствует о том, что династия правителей Кануля проводила успешную экспансию в земли, которые принадлежали Мутульскому царству. Они победили своих соперников в 562 году, что позволило им беспрепятственно править в майяских низменностях (юго-восточная часть Мезоамерики) в течение двух столетий.

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