Назначен новый премьер-министр Азербайджана

Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру нового премьер-министра, им стал помощник президента страны по экономическим вопросам Али Асадов. Об этом сообщает местное новостное агенство The First News.

Кандидатуру Асадова парламентарии приняли единогласно, за нее проголосовали 105 присутствующих депутатов от правящей партии «Ени Азербайджан». Ранее пост премьера Азербайджана занимал Новруз Мамедов, обратившийся к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой об отставке. Сообщается, что Мамедов написал заявление в связи с выходом на пенсию.

62-летний Асадов окончил в 1978 году Московский институт народного хозяйства. Работал в институте экономики Академии наук Азербайджана. С 1998 года являлся помощником президента по экономическим вопросам. С 2012 года являлся заместителем руководителя администрации президента. Избирался депутатом Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) в 1995-2000 годах.

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