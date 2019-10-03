Президенты Азербайджана и Казахстана рассказали о «факторе Путина»

Россия смогла преодолеть кризис в начале века благодаря «фактору Путина». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает «Интерфакс».

«Главным фактором того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, является "фактор Владимира Путина". Это правда, это должны знать все», — сказал азербайджанский лидер.

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Похожее высказывание сделал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС. Он назвал Россию «великим государством» и отметил, что без ее конструктивного участия «ни одна ключевая проблема — будь то глобальная проблема или региональная проблема — решаться не может». Ключевая заслуга в этом принадлежит Владимиру Путину, подчеркнул Токаев.

Владимир Путин стал президентом России в 2000 году и занимал этот пост до 2008 года. В 2012 году был снова избран на пост главы государства, который занимает по настоящее время.

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