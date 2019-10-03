Путин рассказал об угрозе проникновения в Россию сотен головорезов

Операция ВКС России в Сирии позволила предотвратить инфильтрацию сотен, а может, и тысяч головорезов из Сирии, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

По мнению главы государства, урегулирование в Сирии может стать моделью разрешения похожих кризисов, при этом силовой сценарий — это крайняя мера.

В июне президент заявил, что РФ сыграла важную роль в победе над боевиками в Сирии. Позже он заявил о необходимости сконцентрировать усилия для стабилизации обстановки в ближневосточном государстве.

Антитеррористическая операция ВКС России в Сирии началась в сентябре 2015 по просьбе Дамаска. В декабре 2018-го министр обороны Сергей Шойгу объявил о выводе основной российской группировки из Сирии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!