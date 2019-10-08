В США назвали самые смертоносные танки России

Издание The National Interest опубликовало список лучших и «самых опасных» российских танков. В нем оказались как современные машины, так и бронетехника из СССР.

Список открывает советский танк Т-34, который во всем превосходил своего предшественника. Передняя часть корпуса имела сильный наклон и толщину брони 45-47 миллиметров, что снижало эффективность немецких пушек Pak 36. Однако низкое качество производства отражалась на эффективности машины: на заводах использовались разные типы стали, которая часто была либо слишком мягкой, либо слишком хрупкой. Также у танка часто ломались гусеницы, а внутри было очень тесно, из-за чего страдал экипаж.

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Также американское издание отмечает семейство советских средних танков Т-54 и Т-55, созданный на базе первого. В Т-54 исправили большинство проблем Т-34, в частности, увеличили толщину брони и заменили 85-миллиметровую пушку. Он прост в эксплуатации и обслуживании, поэтому его до сих пор используют в странах на Ближнем Востоке, по всей Азии и во многих африканских странах: «Это делает его, возможно, одним из самых используемых танков из когда-либо выпущенных»

Далее в списке лучших российских танков идет Т-90, который был создан для замены Т-64, Т-72 и Т-80. Издание указывает, что танк похож на монстра Франкенштейна, так как собран из модернизированного корпуса Т-72 и башни с пушкой от Т-80. При этом Т-90 — самый массовый танк третьего поколения российской армии.

Проект перспективного боевого танка четвертого поколения Т-95 The National Interest называет «возможно самым смертоносным российским танком». Многие его разработки легли в основу Т-14 «Армата», который завершает перечень лучших российских боевых машин.

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